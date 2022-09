НАСА: Четири огромни астероида ще преминат покрай Земята

Четири астероида ще преминат покрай Земята за два дни, показват наблюденията на НАСА. Резултатите са публикувани от Лабораторията за реактивно движение на НАСА, научноизследователска лаборатория към Калифорнийския технологичен институт.



Лабораторията за реактивни двигатели е открила космическите скали чрез таблото си за наблюдение на астероиди.

Четирите астероида се считат за обекти, близки до Земята (NEO), но не са "потенциално опасни", което означава, че не представляват риск, пише "Сън", предаде БГНЕС.



Астероид 2022 SK1



Този космически камък ще прелети покрай нашата планета на 22 септември в 12:02 ч. по Гринуич. Диаметърът му е около половин километър и се движи със скорост от 30 000 км в час. Скалата ще се приближи до Земята на разстояние 2 713 704 км.





