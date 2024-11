Геолози откриха доказателства, че Земята е приличала на "снежна топка" в миналото

Една уникална скална формация, обхващаща Ирландия и Шотландия, предоставя най-достоверните доказателства досега, че Земята е била като "снежна топка" в определен момент от историята си. Това е период, когато цялото земно кълбо е било покрито с лед, и този ключов момент се разглежда като предшественик на развитието на сложния многоклетъчен живот. Ново изследване, ръководено от учени от University College London (UCL), разкрива нови подробности за този епохален период.

Проучването, публикувано в Journal of the Geological Society of London, разглежда формацията Port Askaig – скален пласт с дебелина до 1,1 километра, отложен преди 662-720 милиона години, по време на Стуртското заледяване или ледената епоха. Това е първото от две глобални застудявания, които се смятат за катализатор на появата на сложен живот.

Една от най-важните находки е разкрита на шотландските острови Гарвелах, където е запазен преходът от тропическа среда към пълно ледниково покритие. Това е уникално в сравнение с други скални образувания от същия период в Северна Америка и Намибия, където подобен преход липсва.

Водещият автор на изследването, професор Греъм Шийлдс от катедрата по Земни науки на UCL, отбелязва:

"Тези скали записват времето, когато Земята е била покрита с лед. Появата на сложния многоклетъчен живот, включително животните, е свързана с това дълбоко замръзване. Фосилни доказателства за такъв живот се появяват малко след размразяването на планетата."

Докторантът Елиас Руген, първият автор на изследването, добавя:

"Нашето проучване предоставя първите точни възрастови данни за тези скали, доказвайки тяхното глобално значение. Те разказват историята на прехода от топъл, тропически климат към екстремния студ на Стуртското заледяване."

Под слоевете, формирани по време на ледниковия период, учените откриват 70 метра дебели карбонатни скали, свидетелстващи за древна тропическа морска среда. Тези скали показват процъфтяващ живот, доминиран от цианобактерии, който постепенно изчезва в резултат на глобалното застудяване.

Стуртското заледяване продължава около 60 милиона години и е част от Криогенския период (преди 635-720 милиона години). По време на този период повърхността на планетата била почти изцяло замръзнала, а животът се състоял от едноклетъчни организми. След края на заледяването, животът се развива изключително бързо, като първите многоклетъчни организми се появяват в геологически кратък интервал.

Една от теориите за този еволюционен скок е, че екстремният студ е принудил организмите да си сътрудничат, което довело до формирането на многоклетъчни форми на живот. Тези процеси вероятно са били ускорени от албедо ефекта – колкото повече лед покрива Земята, толкова повече слънчева светлина се отразява обратно в космоса, затвърждавайки замръзването. Когато ледовете започнали да се топят, промените били драматични и довели до глобална надпревара за адаптация.

