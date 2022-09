Предсказание на „Семейство Симпсън“ за края на света на 24 септември хвърли в смут мрежата (ВИДЕО+СНИМКИ)

Поредното предсказание от легендарния сериал „Семейство Симпсън“, предизвика истерия в социалните мрежи. Конспирацията този път е, че светът ще свърши на 24 септември.

Потребители на интернет смятат, че датата ще се превърне в Деня на страшния съд, тъй като сериалът в много случаи е предсказвал събития от реалния живот, пише "Телеграф".

The Simpsons: S24E09 September 24 Is Coming…‼️😎👇👇 pic.twitter.com/8GzAfG0Bct

В епизода на анимацията, озаглавен „Homer Goes to Prep School“, Хоумър се присъединява към група за оцеляване, чийто лидер е организирал убежище, за да се подготви за края на света. Клип се разпространи в социалните мрежи, а на него Хоумър говори, че предстои страшна експлозия.

„Апокалипсисът идва. Може би не утре, може би никога, но идва“, казва той, докато показва на скептично настроената Мардж своите чанти за премахване на буболечки и консумативи за апокалипсис.

Епизодът е за края на света, но какво общо има това с 24 септември? Серията е под номер 9 и е част от 24-ия сезон на сериала. За любителите на конспирации това е ясна препратка към 24 септември.

THE SIMPSON ARE ALWAYS RIGHT - APOCALYPSE COMING SEPTEMBER 24, 2022 🍿🐸🇺🇸 SHARE!! pic.twitter.com/OXOwiiz53y