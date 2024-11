Меси, Мбапе и Кроос спорят за футболист на годината на ФИФА

Международната футболна федерация ФИФА обяви номинациите си за футболист на годината.

Конкуренцията определено е оспорвана, като номинираните футболисти присъстват в списъка на база представянето си за периода 21.8.2023 – 10.8.2024 г.

Логично, обичайният заподозрян и носител на осем “Златни топки” - Лионел Меси, отново е сред фаворитите за отличието.

Там е Родриго Ернандес - Родри, който преди малко повече от месец стана настоящият носител на “Златната топка”, като той триумфира с националния си отбор - Испания, по време на Евро 2024.

След Родри виждаме и неговият подгласник от “Златната топка” - Винисиус Жуниор. Крилото на Реал Мадрид спечели Шампионската лига и буквално до последния ден бе големият фаворит за отличието на “Франс Футбол” и “Екип”, но накрая настъпи обрат, който предизвика огромен скандал, невиждан от години.

🚨 OFFICIAL: The Best FIFA Men's Player 2024 nominees released tonight. ✨ pic.twitter.com/fWRa8BJhgJ