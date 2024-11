След години търсене: „Най-загадъчната песен в интернет“ най-накрая е идентифицирана

Германска поп песен, наричана „най-загадъчната песен в интернет“, най-накрая бе идентифицирана след 17-годишно търсене от онлайн ентусиасти, предаде АФП, цитирана от БТА.

Песента е Subways of Your Mind на малко известната германската група от 80-те години „Фекс“ (FEX). Потребител на социалната мрежа Редит (Reddit), чието име е marijn1412, открива един от членовете на групата, който разкрива мистерията.

🚨BREAKING🚨: "THE MOST MYSTERIOUS SONG ON THE INTERNET/LIKE THE WIND" HAS BEEN FOUND!



The song is called "Subways of your Mind" by FEX!



Thanks to reddit user Marijin1412!



Read the full story: https://t.co/QfU1wXPcr0



Listen to the full song:https://t.co/RxSoCy1mxG pic.twitter.com/4y4GWQeSQ1