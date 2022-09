Ники Кънчев честити Деня на независимостта с уникална СНИМКА

Водещият Ники Кънчев избра нетрадиционен начин да честити вчерашния празник на българите - Деня на независимостта на България. В личния си Фейсбук профил той публикува кадър от клип на Five Finger Death Punch и кратко обяснение към нея. Ето какво написа той:

"Честит празник, българи!

Да се гордеем с древната си земя, с тези преди нас, нашите праотци и майки, с красотата наоколо.

Поздравявам ви не с нормална картичка или изглед от красива България, а с нещо супер нетрадиционно.

Вижте как двама чужденци развяват БЪЛГАРСКОТО ЗНАМЕ пред 15 000 ентусиазирани нашенци през това лято!

Един от най-известните рок вокалисти в света в момента Айвън Мууди и китариста Золтан Батори от мега яката банда Five Finger Death Punch показват колко обичат България и феновете си тук. Кадърът е част от най-новото видео на бандата "Times like these", снимано в 19 страни и 36 градове. Родният трибагреник се вижда на 2 пъти във видеото.

Айвън, Золтан, Крис, Анди, Чарли, благодарим за любовта и уважението!

България също ви обича!

Чакаме ви пак и пак!"