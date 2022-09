Саудитска Арабия изпраща жена астронавт в Космоса догодина

Саудитска Арабия обяви, че ще изпрати първа астронавтка в Космоса следващата година като част от амбициозна космическа програма, съобщи ДПА, цитира БТА.



Саудитската космическа комисия в четвъртък даде начало на астронавтска програма, която да подготвя саудитски граждани за краткосрочни и дългосрочни космически полети, съобщи Саудитската агенция по печата. Първият полет е планиран за 2023 г. и ще изведе в орбита двама саудитски астронавти - мъж и жена. Повече подробности засега не се съобщават.

4 years after it allowed women to drive cars, #SaudiArabia is set to launch the first women into #space.



The Kingdom launched its first astronaut program that aims to train #Saudi competent personnel to undertake long- and short-term space flights pic.twitter.com/FZ5Ql4r2k5