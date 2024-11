Земята вече няма "втора" луна

Земята се е разделила със своята „минилуна“, която обикаляше около нашата планета в продължение на два месеца, пише Futurism.

Космическата скала с диаметър 10 метра, наречена 2024 PT5, за първи път бе забелязана от астрономи през август. Тя остана само за кратко, описвайки подковообразна орбита около Земята през по-голямата част от късното лято. В крайна сметка, гравитационното поле на Земята отстъпи пред много по-силните сили, идващи от Слънцето, съобщава Associated Press.

Интригуващо е, че учените смятат, че 2024 PT5 може да е била част от самата Луна, откъсната от астероид, който я е ударил преди милиони години. Въпреки прякора си, 2024 PT5 така и не направи пълна обиколка около Земята.

