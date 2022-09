До какво доведе най-голямото подводно изригване, регистрирано някога?

Учените все още изследват последиците от необичайното изригване на подводен вулкан в Тонга през януари, съобщи Асошиейтед прес.

Вулканът, известен като Хунга Тонга-Хунга Хаапаи, изхвърли милиони тонове водна пара високо в атмосферата, сочат резултати от изследване, публикувано в сп. "Сайънс", пише БТА.

Учените смятат, че изригването е повишило количеството вода в стратосферата с около пет процента. Сега изследователите се опитват да преценят как тази вода ще засегне атмосферата и дали може да допринесе за затопляне на земната повърхност през следващите няколко години.

Такова събитие се случва веднъж в живота, каза водещият автор на изследването Холгер Вомел, учен в Националния център за атмосферни изследвания в Колорадо, САЩ.

NASA has followed the Pacific Islands evolution for years. Then Hunga Tonga-Hunga Ha’apai erupted. 🌋



“It gave us a window into a rapid-paced life history of an island.”



Here’s what we learned from seeing it through @NASA and @ESA satellites 👉 https://t.co/M5jv3N86Qa pic.twitter.com/iASAXZBQ7p