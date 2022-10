Роботът Ей-Да: Не съм жива, но мога да творя

Не съм жива, но мога да творя, каза роботът Ей-Да пред британски законодатели, предаде Ройтерс. Роботът художник говори на парламентарно изслушване за това как технологиите ще променят креативните индустрии.

Описваната като първия ултрареалистичен хуманоид художник Ей-Да се появи в една от залите с дървена ламперия на парламента. Роботът носеше къса черна перука и гащеризон от деним, добавя БТА.

Robot fell asleep whilst talking in British Parliament, eyes like zombie, needed to restart https://t.co/TUnjbt4BBq