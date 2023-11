Робот уби работник, "помислил" го за касетка със зеленчуци

Индустриален робот в южнокорейски завод причини смъртта на инспектиращ го служител, след като го объркал с касетка със зеленчуци, съобщи местната агенция Йонхап, цитирана от Би Би Си.

Инцидентът е станал във вторник в предприятие в провинция Кьонсан-Намдо, когато около 40-годишен служител на фирмата, обслужваща роботизираните машини, проверявал сензорите на една от тях. Нейната работа била да качва касетки със зеленчуци на поточната лента.

In South Korea, a robot has killed a factory worker after it failed to differentiate him from a box of vegetables and crushed him to death. pic.twitter.com/Ieh3cuNKdZ

По неясни все още причини роботизираната ръка объркала мъжа с касетка, сграбчила го и притиснала тялото му върху конвейера. Лицето и гърдите на служителя били премазани.

Пострадалият бил транспортиран в болница, но лекарите не успели да го спасят.

Distribution center worker killed by a robot in South Korea.



The industrial robot perceived the man as a box and crushed him to death. With the growing adoption of AI robots in the industry, robot misidentification incidents are becoming more frequent.https://t.co/tXxhrDLbGG