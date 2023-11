Банкси издава името си в интервю отпреди 20 години (ВИДЕО)

Банкси потвърждава собственото си име в старо интервю, припомня Би Би Си. В запис от 2003 г. репортерът на медията Найджъл Ренч пита художника дали се казва Робърт Банкс, както го представят от "Independant", а той отговаря: "Роби".

Отдавна има предположения за името на мистериозния творец - Робин, Робърт, Роби.

В интервюто Банкси сравнява подхода си към изкуството - много бързо рисуване на графити анонимно, със затоплянето на храна в микровълнова фурна. "Бързо е", казва художникът от Бристол. "Искам да приключа бързо".

Това е едно от най-ранните известни интервюта с Банкси, наричан често от пресата "загадъчен" и "тайнствен". Тогава той е в 20-те си години. Интервюиран е от Ренч през лятото на 2003 г. заради откриването на неговата изложба Turf War в Източен Лондон, пише БТА.

Banksy appeared to reveal his identity in an interview only now being shared for the first time.



Back in 2003, the mysterious Bristol-based street artist took part in a BBC interview, where a presenter asked him to confirm if a name published in The Independent was true. pic.twitter.com/tC5VsBVatD