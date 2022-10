На 94 години почина най-мръсният човек в света

Най-мръсният човек в света почина на 94 години, предаде АФП, позовавайки се на официална иранска медия. Иранецът Аму Хаджи не се е мил повече от половин век, предаде БТА.

Според иранската агенция ИРНА Аму Хаджи е починал в неделя, в селището Деджга в южната провинция Фарс.

Според местен служител Хаджи не се е къпал от страх да не се разболее.

Amou Haji reportedly avoided showering over fears of 'getting sick'.#MalaysiaNow #News #FlashNews #amouhaji #worlddirtiestman #dead https://t.co/WqSehif0fQ