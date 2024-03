27-годишна звезда на Нетфликс загина в мотоциклетна катастрофа

Младият актьор от продукциите на Netflix и Amazon Prime Video Чанс Пердомо, известен с ролите си в римейка на "Сабрина младата вещица" - "Страховитите приключения на Сабрина" и Gen V, загина трагично на 27 години след катастрофа с мотоциклет.

Семейството му потвърди потресаващата новина в изявление и заяви: "Неговата страст към изкуството и ненаситен апетит за живот се усещаха от всички, които го познаваха", съобщи сп. OK.

"Неговата топлина ще продължи да се носи от тези, които той обичаше най-много. Молим ви да уважите желанието на семейството за уединение, докато скърбят за загубата на любимия си син и брат", се казва още в съобщението на близките.

Не се съобщава за друг, замесен във фаталния инцидент.

Чанс Пердомо участваше в ролята на Андре Андерсън в Gen V заедно с Джаз Синклер, Лизи Бродуей, Мади Филипс и Лондон Тор. След смъртта му продуцентите на сериала отложиха предстоящия втори сезон и направиха прочувствено изявление.

"Не можем да си представим това. За тези от нас, които го познаваха и работеха с него, Чанс беше винаги очарователен и усмихнат, ентусиазирана природна сила, невероятно талантлив изпълнител и повече от всичко останало - просто много мил и приятен човек. Дори да пишем за него в минало време, няма смисъл. Много съжаляваме за семейството на Чанс и скърбим за загубата на нашия приятел и колега. Прегърнете любимите си хора тази вечер", написаха продуцентите.

Говорител на Amazon MGM Studios и Sony Pictures Television добави:

"Цялото семейство Gen V е съкрушено от внезапната кончина на Чанс Пердомо. Amazon MGM Studios и Sony Pictures Television изразяват искрените си мисли и подкрепа към семейството на Чанс и всички, които го обичаха в този труден момент".

Хиляди фенове на младия актьор му отдадоха почит.

Chance Perdomo, best known for his roles in Gen V and Chilling Adventures of Sabrina, has died at just 27 years old in a motorcycle accident. pic.twitter.com/ew7Bm99wMv