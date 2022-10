Нова мода: В САЩ вече правят обувки за коне

Маркъс Флойд, дизайнер от Кентъки (САЩ), работи върху разработването на обувки за коне, като част от сътрудничество с "Visitlex" - туристическа агенция от Лексингтън. „Обувките“ ще бъдат продадени на търг на 12 ноември за набиране на средства за благотворителност.



„Инициативата ни е да повишим информираността в целия "кънтри-джаз" щат, т.е. Кентъки като цяло“, обясни Флойд пред Си Ен Ен, предаде БГНЕС.

If you've ever wanted horse-sized Adidas so you can match shoes with your equine companion, you're in luck. https://t.co/vi3RFKDcJK