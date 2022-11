Шон Пен даде Оскара си на Володимир Зеленски (ВИДЕО)

Американският актьор Шон Пен връчи наградата си "Оскар" на президента на Украйна Володимир Зеленски по време на посещение в столицата Киев, съобщи BBC.

Видео, публикувано в канала на Зеленски в Telegram, показва също как президентът награждава Пен с Ордена за заслуги на Украйна.

Sean Penn has given his Oscar to Ukraine - @ZelenskyyUa Thank you, sir! It is an honor for us. pic.twitter.com/vx2UfEVTds

Пен, който е известен освен с брилянтните си филмови роли и с политическия си активизъм, избяга от Украйна през март, докато снимаше документален филм за конфликта.

По-късно той каза, че обмисля да се присъедини към украинските сили, за да се бие срещу Русия.

Пен има два Оскара за най-добра мъжка роля - през 2003 за "Реката на тайните" и през 2008 г. за "Милк".

Представители на Кремъл преди това добавиха Пен и колегата му Бен Стилър към руския "черен списък", което означава, че сега им е забранено да влизат в страната.

Our true friend Sean Penn came to Kyiv. I thanked him for the lasting support of 🇺🇦 in the fight against RF.



Sean brought his Oscar statuette and gave it to @ZelenskyyUa as a symbol of faith in Ukraine's victory. We visited the Alley of Courage in Kyiv Constitution Square. pic.twitter.com/sMjKQUUoKa