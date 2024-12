Джаред Лето намери „Оскар“-а си, шест години след като мистериозно го изгуби (СНИМКА)

Джаред Лето зарадва феновете си с неочаквана новина – той най-накрая е намерил изчезналата си статуетка „Оскар“. Актьорът сподели в Instagram снимки, на които позира с трофея си, отбелязвайки: „Намерих моя Оскар!“ Снимките показват Лето, усмихнат пред огледалото, държащ златния приз в ръка.

Загубен „Оскар“: Историята зад изчезването

През януари 2021 г. Лето разкри в шоуто The Late Late Show with James Corden, че статуетката му „Оскар“ е изчезнала преди цели три години. Актьорът обясни, че наградата „някак магически изчезва“ по време на преместването му в нов дом в Лос Анджелис. „Всички я търсиха навсякъде,“ добави той, изразявайки надежда, че статуетката е „в добри ръце“.

Признание за блестяща роля

52-годишният Джаред Лето спечели „Оскар“ за най-добра поддържаща мъжка роля през март 2014 г. за емблематичното си изпълнение на Райън в драмата Клубът на купувачите от Далас. В трогателната си реч той благодари на майка си, брат си и поддръжниците си в киноиндустрията. Актьорът посвети наградата си на „36-те милиона души, които са загубили битката със СПИН“, отдавайки почит на темата на филма.

„За тези, които някога са се чувствали несправедливо третирани заради това кои са или кого обичат, тази вечер стоя тук с вас и за вас,“ каза Лето, завършвайки речта си с думи на благодарност.

