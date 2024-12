64-годишният Шон Пен и 30-годишната му приятелката с дебют на червения килим (СНИМКИ)

Холивудската легенда Шон Пен и неговата приятелка, моделът Валерия Ников, направиха стилен дебют като двойка на 21-вия Международен филмов фестивал в Маракеш, Мароко. Събитието се проведе в събота и привлече погледите на световната публика.

Звездата от "Реката на тайните", на 64 години, показа своята безупречна елегантност в класически черен костюм и вратовръзка, докато 30-годишната Ников впечатли с черна рокля без презрамки.

По време на фестивала Шон Пен беше удостоен с престижна награда за своя принос като актьор и режисьор. Тази чест подчертава богатата му кариера, изпълнена с запомнящи се роли и режисьорски успехи.

