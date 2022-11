Андреа Банда Банда ще коментира световното по БНТ

"Андреа Банда Банда влиза във филма на ФИФА Световно първенство по футбол Катар 2022! Любимката на българската интернет аудитория става част от отбора на БНТ и специално за зрителите на обществената медия ще прави това, в което е най-добра - ще намира, презентира и коментира най-нашумелите теми около Мондиала", съобщиха от БНТ.



Самата Андреа също коментира новото назначение. Ето какво написа тя:



"Ох, приятели и неприятели…



Последното, което някой може да каже за мен, е, че се опитвам да съм на всяка цена в телевизията. Това може да го потвърди всеки един, който някога е работил с мен в телевизията.



Защото съм се отказвала от ефирно време, когато не съм се чувствала комфортно в ролята си. Измисляла съм си собствени формати и съм се борила да им се даде шанс да видят “бял екран". Правила съм грешки, искала съм да се откажа, защото не съм усещала, че съм достатъчно добра. Когато работата в телевизия спря да ми носи вълнение и радост, приключихме.



Защото и като инфлуенсър ми се случват адски, адски яки неща, пътувания, преживявания, запознанства с хора от цял свят, а и да призная - парите не са ужасни. Да създаваш креативно съдържание в социалните мрежи ти отваря страхотни врати, пък нека културни телевизионери, радиоводещи и там която легенда иска, го използват за нарицателно. (Олсо, имам още толкова много да уча, но само ще кажа - 1. не всеки може да е инфлуенсър; 2. човек с много последователи не означва инфлуенсър. Това са някакви нови знания, които не са крайно маловажни в съвременния ни свят).



Оф. И последно.



Ако бях готова на всичко за да ме дават по телевизия, сега или щях все още да съм част от най-голямото сутрешно шоу, или щеше да има предаване с моето име. Като последното все още не е напълно затворена страница. Гeнерално, просто не съм готова нито на креативни, нито дори на финансови компромиси and I’m kinda proud of it.



Факти.



БНТ дойдоха с много конкретно, точно и ясно желание. Искат един месец да съм част от футболното студио, с конкретната задача да показвам как света отразява световното, каква ще е меметиката на това събитие, какви креативни пориви ще имат хората в най-голямата социална мрежа. И много ме искаха, защото знаят, колко страстно се интересувам от дигиталните, креативни трендове, от комедията, която върви с тях.



И макар в началото да бях “No way, Josè", всъщност има страшно добра логика да съм точно аз. Защото ме следват едни 80 000 човека, с които всеки ден обсъждам всякакви вайръл теми, Ей така, от любопитство. И от обич към креативността, която се лее от платформите за видео споделяне. Не съм най-умният човек на света, но май моите малки включвания няма да влошат качеството на сериозното обсъждане на футболните тактики, м?



Приех и защото ми се прави нещо различно, вълнуващо, след като много дълго време не ми беше добре и не бях тотално себе си.



Дано наистина не преча на никого."

