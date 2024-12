Сондата "Паркър" на НАСА направи рекордно приближаване до Слънцето (СНИМКИ)

Космическата сонда „Паркър“, един от най-амбициозните проекти на NASA, постигна нов етап в своето изследване на Слънцето, като направи рекордно приближаване до нашата звезда на 24 декември. Това беше 22-рото ѝ приближаване и най-рискованото до момента. За кратко, комуникацията със сондата беше прекъсната точно преди тя да достигне най-близката си точка, но NASA очаква връзката да бъде възстановена на 27 декември, съобщава Kaldata.bg.

Сондата „Паркър“ буквално се потопи в слънчевата атмосфера, наречена корона – регион, който все още е обвит в мистерия и представлява сериозно предизвикателство за учените. Короната на Слънцето достига температури от невероятните 1,1 милиона градуса по Целзий. Единствено ниската ѝ плътност предотвратява моменталното изпарение на сондата. Въпреки това, дори в този екстремен регион, температурата на повърхността на Слънцето, на около 1600 километра разстояние, спада до приблизително 4100°C – явление, което учените все още не могат напълно да обяснят.

