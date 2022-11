Мишел Обама разказа забавни истории за дъщерите си

Саша и Малия Обама пораснаха пред погледите на целия свят, но сега живеят спокойно, далеч от медиите и фотографите. Майка им, Мишел, разказва подробно за ежедневието на двете си дъщери, които сега са млади момичета. В интервю за "People" бившата първа дама на САЩ споделя, че двете сестри, които са много близки, са решили да заживеят заедно, предаде БГНЕС.



Когато 24-годишната Малия и 21-годишната Саша съобщават решението на родителите си, Мишел Обама едва сдържа радостта си: "Опитваш се да не реагираш прекомерно, не искаш да кажеш: "О, Боже, толкова се радвам за вас", защото тогава те могат да си помислят: "Може би, ако майка ми харесва тази идея, тя не е толкова добра".





Michelle Obama says it is fun to see her two daughters Sasha and Malia “adulting in the world” now, in a new sit-down interview with @RobinRoberts.



Watch “#MichelleObama: The Light We Carry, A Conversation with Robin Roberts” Sunday at 10/9c on @ABC. https://t.co/BKf9XdTL8D pic.twitter.com/tMvxmCsRRB