Вокалът на Red Hot Chilli Peppers стана на 60 г. и е все така секси

Антъни Кийдис, известен с нестихващата си енергия на сцената и оригинален вокал, стана на 60 г. в началото на този месец, а животът му е все така пъстър като на истинска рок звезда - турболенции, причинени от зависимости, мацки на N-та степен, скандално поведение, провокации, и много, много творчество: музика безкрай, пише dir.bg. Или както казват с албума си: Blood Sugar Sex Magik.

В специален клип на "VH1 Behind the Music" групата обясни навремето, че "Give it away", която звучи сякаш няма смисъл, описва всъщност теорията: "Колкото повече даваш, толкова повече получаваш, така че защо да не раздадеш всичко?!".

Антъни се вдъхновил за тази песен от немската певица Нина Хаген, когато видял едно от нейните якета, което много харесал. Тя настояла той да го вземе, обяснявайки, че раздаването на неща създава добра енергия. Кийдис и Хейгън имаха кратка афера през 1983 г. Кийдис произнася "Give It Away" 68 пъти в тази песен.

Видеото е режисирано от френския фотограф Стефан Седнауи, който направи и "Scar Tissue". С много артистизъм, той улавя маниакалната енергия на групата, като ги показа насред пустинен пейзаж, покрити със сребриста боя, докато танцуват, пеят, свирят. Това беше нещо, което само "Red Hot Chili Peppers" можеха да направят и то ги издигна до елита на MTV, тъй като те станаха известни с иновативните си видеоклипове.

Мат Пинфийлд, влиятелен програмен директор на радиостанция, който по-късно води "120 Minutes по MTV", каза пред Songfacts: "Това видео е произведение на изкуството. Беше още един начин да представя още един от най-важните записи от 90-те години. Спомням си, че имаше един колега, който твърдеше, че песента не е хит и не трябва да бъде сингъл. Което очевидно се оказа много погрешно".

"Red Hot Chili Peppers" изпълниха тази песен на шоуто на полувремето на Super Bowl през 2014 г. на стадион "MetLife Stadium" в Ню Джърси (това беше мачът, когато "Seattle Seahawks" надвиха "Denver Broncos" с 43-8). Хедлайнер на шоуто беше Бруно Марс, който започна песента преди появата на Peppers и така ги посрещна.

2022 година е плодотворна за бандата, която пусна два албума - вторият е "Return of the Dream Canteen", а първият - "Unlimited Love". Те не бяха радвали почитателите си с нови песни от 2016-та.

Истории с белези

Бащата на Антъни - Блеки Дамет, е амбициозен актьор и режисьор в средата на 60-те години на миналия век, известен купонджия, който обикалял модните заведения по онова време и игнорирал семейството си. Този свободен начин на живот скоро довежда до развод: Маргарет Ноубъл, съпругата на Блеки, го напуска и се мести с Антъни и новия си съпруг Скот, в родния си щат Мичиган.

Междувременно Дамет заминава за Лондон, където купонясва с Джими Хендрикс и музикантите от "Led Zeppelin" и пише писма на Антъни за това как добре си прекарва. В крайна сметка Дамет се завръща в Лос Анджелис, където се опитва да се наложи като актьор, и продава наркотици на рок звезди като Сони и Шер. През 1974 г., когато Антъни е на 12 години, той отива да живее при баща си. Впечатлен е от срещите си с Дейвид Бауи, групите "Блонди", "Talking Heads". Когато е на 8 години, Антъни напълно хлътнал по Деби Хари от "Блонди" и ѝ направил предложение за брак, който тя нежно отклонила.

На 12 Антъни губи девствеността си, като преспива с 18-годишното гадже на баща си, с негово позволение и подготовка "на терена".

Дамет, който има малки роли в "Смъртоносно оръжие" и "Деветте смъртни случаи на нинджата", (общо 50-ина като цяло), "запознава" сина си с наркотиците в ранна възраст. Малко след пристигането на Антъни в Лос Анджелис, той и баща му изпушват заедно първия джойнт на бъдещия фронтмен. "Усетих го като лекарство за успокояване на душата и пробуждане на сетивата", спомня си Антъни.

Когато за първи път се премества в Лос Анджелис, Кийдис прекарва доста време със семейството на Шер и Сони, приятели на баща му, ходи на партита и дори веднъж ги придружава на ски.

Когато Кийдис е в осми клас, Шер, която тогава вече е разделена със Сони, предложила да му бъде бавачка, според автобиографията му. Той и Шер се насладили на приятна вечер, след което Кийдис си легнал, а Шер се приготвила и тя да стори същото.

Мислейки, че Кийдис е заспал, Шер свалила всичките си дрехи, но той я видял и то отблизо. Сони е кръстник на Антъни.

През 1989 г., по време на турнето "Mother's Milk", Кийдис е осъден за сексуално насилие след концерт в университета "Джордж Мейсън". Според обвинението той е допрял "пакета си" до лицето на жена против нейното желание.

Кийдис и майка му прекарват много лета в родното му място Гранд Рапидс, Мичиган. Докато е там, той и приятелите му редовно скачат от железопътни естакади в езера и реки. Като ученик в гимназията в Лос Анджелис Кийдис бързо се сприятелява с Майк Балзари, когото може би познавате по-добре като Флий. Те решават, че е готино да скачат от жилищни сгради в плувни басейни.

Както Кийдис пише в автобиографията си "Scar Tissue": "Не смятах да се гмуркам в басейна, но започнах да скачам от сградата назад, правейки неща като Супермен". Това изключително опасно хоби в крайна сметка отвежда Кийдис в болница. Той се възстановява от счупения гръбнак, но твърди, че нараняването е повлияло на подвижността му и е една от причините за неговите много сковани танцови движения.

След концерт в Ню Орлиънс по време на първото национално турне на групата в средата на 80-те, Кийдис среща младо момиче зад кулисите, която описва като "превъплътена южняшка версия на Мерилин Монро". Той я моли да му прави компания, докато си взима душ, тя е на седмото небе от офертата. Това той разказва в според автобиографията си. "Тя веднага захвърли дрехите си и се любихме на пода. Познавах момичето от пет минути, но усетих привързаност към нея. Прекарахме нощта заедно и научих повече за живота ѝ, включително факта, че е ходила в католическо училище". (Тя ще бъде вдъхновението за по-късна песен, "Catholic School Girls Rule.")

Младата жена придружава групата до Батън Руж на следващия ден. След концерта, тя дръпва Кийдис настрана, и прави признание: "Имам нещо да ти кажа. Баща ми е началник на полицията и целият щат Луизиана ме търси, защото съм изчезнала. О, и освен това съм само на четиринадесет."

Как отвръща Кийдис на това? "Не бях супер уплашен, защото в моя донякъде заблуден ум знаех, че ако тя каже на началника на полицията, че е влюбена в мен, той нямаше да ме изведе на полето и да ме застреля, но веднага я върнах у дома".

Успехът на петия албум на "Red Hot Chili Peppers" праща групата да го промотира по целия свят. През 1992 г. RHCP свирят в Австралия и Нова Зеландия и Кийдис се влюбва в културата на тихоокеанските острови. Тъй като няма ангажименти след турнето, той остава в земята, известна като Down Under, за да ѝ се полюбува, докато останалата част от групата се прибира.

Кийдис казlа, че е отделил цял месец за преход през изключително гъстите, изолирани джунгли на Борнео с холандския татуист Ханк Шифмахер. Пътуването e кошмарно и нещата излизат извън контрол много бързо. В първата си нощ в дивата природа Кийдис получава главоболие. Когато Шифмахер насочи фенерче към ушния канал на певеца, оттам изскача хлебарка.

През 1978 г. той е избран да изиграе сина на героя на Силвестър Сталоун в F.I.S.T. Антъни потърсил Сталоун на снимачната площадка и му казал, че е добре да се опознаят, но актьорът се развикал: "Някой да махне това дете оттук".

Кийдис е известен и с това, че когато бил пиян, имал навика да сваля всичките си дрехи и да обикаля из мотели и хотели, чукайки по вратите на непознати.

Кийдис твърди, че е имал кратка връзка през 1990 г. с певицата Шиниъд О'Конър, която го е вдъхновила да напише "I Could Have Lied" за "Blood Sugar Sex Magik" от 1991 г., въпреки че тя отрича.

Той има кратък романс с певицата от "Spice Girls" Мелани, която послужила за вдъхновение за "Emit Remmus" от "Californication" от 1999 г.

Неговата група също направи кавър на песента им "Wannabe" на концерт през 1997 г. в Япония. Кийдис има афера и с Йохана Логан от 1998 до 2003 г, като и двугодишна връзка с австралийския модел Хелена Вестергаард, която приключва през 2014 г.

Кийдис е обвързан с Хедър Кристи от 2004 до 2008 г. Те имат син - Евърли Беър, роден на 2 октомври 2007 г. През март 2018 г. Кийдис и Кристи водиха битка за попечителство.

В интервю от юни 2016 г. Кийдис разказа за миналите си връзки, като призна, че е имало години, в които е имал над 100 сексуални партньорки. Кийдис добави: "Щом видех хубаво момиче, исках да го имам." Що се отнася до брака и остаряването и самотата, Кийдис отговори: "Може би защото никога не съм се научил да живея във връзка, колкото и глупаво да звучи, все още не разбирам жените. Те остават загадка. Говорих за това вчера с приятел: съсредоточаваме ли се върху намирането на човек, който да ни пасва, или оставаме необвързани? Отворен съм и за двете. Ако дойде подходящата - прекрасно. Ако не, приемам това, което Вселената е предвидила за мен".

Кийдис се бори със зависимостта към наркотици, включително хероин и кокаин през целия си живот.