Отмениха конкурса за красота "Мис Израел"

Организаторите на конкурса "Мис Израел" отмениха тазгодишния конкурс, което означава, че Израел няма да бъде представен на следващия конкурс "Мис Вселена" през януари, предаде израелската осведомителна агенция ТПС, цитирана от БТА.

