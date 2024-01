Избраха украинка за Мис Япония (ВИДЕО+СНИМКИ)

"Имаше расови предразсъдъци и бариери, беше трудно да бъда възприета като японка", това каза на безупречен японски език просълзената Каролина Шино, след като в понеделник беше коронясана за "Мис Япония", съобщи Би Би Си, предава Дарик.



Шино, родена в Украйна преди 26 години, се преселва в Япония на петгодишна възраст и израства в Нагоя.



Тя е първият натурализиран японски гражданин, който печели конкурса, но победата ѝ отново разпали дебата за това какво означава да си японец.



Докато някои признаха победата ѝ като "отражение на днешното време", други заявиха, че тя не изглежда така, както трябва да изглежда "Мис Япония".

