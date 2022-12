Откриха два нови вида растения, застрашени от изчезване

Перуански и международни ботаници са открили два нови вида растения в Андите, но предупреждават, че има риск да изчезнат заради минната дейност, предават БТА и АФП, цитирайки съобщение на университета в Сан Маркос.

Растенията са от семейство виолетови и са наречени Viola ornata и Viola longibracteolata. Принадлежат към род Neo andinium, от който в Перу има 15 вида. Непознатите досега растения са забелязани в южните райони Арекипа и Мокегуа.

