Институтът за цветовете Pantone обяви цвета на 2023 година, предаде ТАСС, позовавайки се на сайта на американския институт.

Според специалистите цветът на 2023 г. ще бъде Вива Маджента – искрящо наситенорозово (Viva Magenta 18-1750). Вибриращият цвят изразява сила, радост, поощрява експериментите и самоизразяването без ограничения. Електриковият дълбок оттенък се заявява по категоричен начин, се казва в съобщението на Pantone.

An unconventional shade for an unconventional time:

a new vision. Color of the Year 2023: PANTONE 18-1750 Viva Magenta



Vibrating with vim and vigor, a shade rooted in nature descending from the red family demonstrating a new signal of strength.https://t.co/vxEQlBykRT#Pantone pic.twitter.com/pRIP6bI2NH