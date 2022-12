Умна и красива: IQ-то на Кейт Бекинсейл е по-високо от това на 98% от хората

Знаменитостите: те са точно като нас! Или пък не, ако говорим за британската актриса и модел Кейт Бекинсейл. Оказва се, че тя всъщност е много, много по-умна от повечето от нас. В неотдавнашно интервю за Хауърд Стърн Бекинсейл разкри, че като дете майка ѝ е проверила коефициента ѝ на интелигентност. Той е бил висок, много висок. Тестът на Кейт Бекинсейл е бил 152 IQ точки. Всъщност по време на интервюто тя се обади на майка си, за да потвърди, и да, вярно е - тя наистина има 152 IQ.

What is Kate Beckinsale’s I.Q.? The actress called her mom live on the air with @HowardStern to get the answer.



Catch the full interview today on #Howard100 or anytime on @siriusxm 👉 https://t.co/KUTVCE9BQm pic.twitter.com/LGZR7LeAsw