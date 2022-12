Маратонки, подписани и носени от Майкъл Джордан, се продават на търг в Ню Йорк (ВИДЕО)

Маратонки, носени и подписани от легендарния баскетболист Майкъл Джордан, заемат видно място на търг в Ню Йорк.

Най-голямата и желана находка от разпродажбата са маратонките Air Jordan 1, носени от играча, които са оценени между 200 000 и 300 000 долара, пише NOVA.

Sneakers worn and signed by Michael Jordan along with shoes belonging to Serena Williams are up for auction in New York pic.twitter.com/rbUj97IIq4