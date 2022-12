Почина майката на Шер - Джорджия Холт

На 96-годишна възраст почина американската актриса Джорджия Холт, която е майка на световноизвестната певица Шер.

"Мама вече я няма“, написа тя на страницата си в Twitter. Шер съобщи през септември, че майка ѝ е била изписана от болницата, където се е лекувала от пневмония.



Джорджия Холт е американска актриса, певица и модел. Тя бе омъжена шест пъти, а от първия си съпруг се роди най-голямата ѝ дъщеря Шерилин Саркисян, която е известна в целия свят под псевдонима Шер, пише Нова.

May she forever rest in peace.

What a beautiful picture this is. pic.twitter.com/4oV0z7f5au