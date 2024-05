Софи Търнър изживяла най-лошите дни в живота си покрай развода с Джо Джонас

Софи Търнър сега се чувства най-щастлива от “много дълго време насам,” но споделя, че е преминала през тежка борба, за да стигне до сегашното си състояние на спокойствие и радост.

В интервю за британския Vogue актрисата от “Игра на тронове” разказа за миналогодишната си раздяла с певеца Джо Джонас след четиригодишен брак. Двамата имат две малки дъщери.

#SophieTurner’s journey from child actor to major player reads like a Hollywood fairytale. But when her personal life publicly unravelled last year, her world was shaken to the core. British Vogue’s June cover star speaks for the first time since her split https://t.co/zrjBpvuRHx pic.twitter.com/ExpnTKqMYR