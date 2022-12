Комикът Тревър Ноа ще води церемонията за наградите "Грами"

Тревър Ноа, който наскоро напусна "Дневното шоу" по Комеди сентръл, не остана безработен за дълго - комикът ще води церемонията за наградите "Грами" през февруари, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Ноа ще бъде домакин на шоуто за водещите музикални награди за трети път.

I’m super excited to be hosting the #Grammys once again! 🙏🏾 Tune in Sunday, Feb 5th on @CBS🔥 Thank you @billboard & @neenaroe for the cover / story! 😁 Photographer: @peterashlee Stylist: @jasonbolden Groomer: Enid Seymore Producers: Get Swayed Location: @_HudsonYardsNYC pic.twitter.com/47kl1RMLgv