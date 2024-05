Почина актрисата, изиграла Пати Симкокс в "Брилянтин"

На 72 години е починала актрисата Сюзън Бъкнър, запомнена с ролята на приятелката на Оливия Нютън-Джон - Пати в емблематичния филм с Джон Траволта - "Брилянтин". Актрисата изгря на световната сцена именно играейки веселата приятелка на героинята на Оливия Нютън-Джон - Пати Симкокс в мюзикъла от 1978 г.

Семейството ѝ съобщи, че Сюзън е починала кротко, заобиколена от близките си в Маями на 2 май, предава Deadline.

This one hurts 😢 Susan Buckner mostly known as Patty Simcox, rest in peace beautiful angel. pic.twitter.com/PPqH8Kek7e