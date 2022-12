Защо се чувстваме уморени дори след 8 часа сън?

Сутрешната ви аларма току-що е звъннала.

Чувството за умора е първото нещо, което усещате, прозявате се и се пресягате, за да заглушите досадния звук на алармата с надеждата да си откраднете още няколко минути сън.

По-късно през деня успявате да сметнете съвсем бързо, че всъщност сте си взели нужните осем часа сън. Може би дори напоследък си лягате по-рано, за да елиминирате това усещане за умора?

Но защо не се получава?

Една потенциална причина може да е, че нямате качествен сън. Може и да сте спали осем часа, но сънят ви не е бил дълбок или пък сте се събуждали през цялата нощ.

Напоследък в социалната мрежа TikTok все по-често се използва терминът „джънк слийп“ (от английски: junk sleep – нездравословен сън; същата дума „junk” се използва за нездравословни храни като бургери, пържени храни, полуфабрикати и др.), пише vesti.bg.

Симптомите на „джънк слийп“

За много от нас достатъчен симптом е да се чувстваме изморени директно след събуждане сутрин. Може би е нормално сутрин да имаме нужда от няколко минути за разсънване, но кога трябва наистина да обърнем внимание на организма си и да потърсим помощ?

Чудите се дали изобщо сте спали и дали ще можете да функционирате през деня.

Ако някога сте се събуждали и сте се питали дали изобщо сте заспивали, значи вероятно има някакъв проблем.

„Събуждате се и се чувствате неотпочинали, гроги, раздразнителни. Този вид сън не помага да възстановим функциите в тялото и причинява трудност във функционирането ни на следващия ден“, казва Кристен Кейси, лицензиран клиничен психолог и специалист по безсънието.

#Junksleep, or poor-quality sleep, can be a real threat to your #digestivehealth. Are electronic devices to... http://t.co/SinoX0awHQ