Мъжът, родил мечтата за красивия лекар: Джордж Клуни навършва 63 г.

Джордж Клуни, един от най-обичаните и уважавани актьори в Холивуд, празнува своя рожден ден на 6-ти май. Освен че е изключително талантлив актьор, Клуни е известен и със своята активна гражданска позиция и хуманитарна дейност. Нека погледнем по-отблизо някои от най-интересните моменти от живота и кариерата му.

Ранни години и начало на кариерата

Роден в Лексингтън, Кентъки, Джордж Клуни принадлежи към семейство с артистични корени. Неговият баща, Ник Клуни, беше известен телевизионен водещ и новинар, което вероятно е повлияло на младия Джордж да последва пътя към изкуствата. Първите му стъпки в актьорството са трудни, с множество малки роли в телевизионни сериали.

Пробив в кариерата: "Спешно отделени" и първите големи филми

Истинският пробив на Клуни дойде през 1994 година с ролята му на д-р Дъг Рос в хитовия медицински драматичен сериал "ER" (Спешно отделение). Той бързо стана любимец на публиката и оттогава кариерата му взе стръмно възходяща линия.

Известни филми

Джордж Клуни е изиграл роли в множество забележителни филми. Някои от най-известните му творби включват:

"Ocean's Eleven" (Бандата на Оушън) – Клуни играе ролята на изкусния обирджия Дани Оушън, който веднага след излизането си от затвора, започва кроежите за мащабна обирджийска акция. Стилната криминална комедия спечели сърцата на зрителите по целия свят, заради което последваха още няколко продължения, както и дамска версия - "Бандитките на Оушън".

(Бандата на Оушън) – Клуни играе ролята на изкусния обирджия Дани Оушън, който веднага след излизането си от затвора, започва кроежите за мащабна обирджийска акция. Стилната криминална комедия спечели сърцата на зрителите по целия свят, заради което последваха още няколко продължения, както и дамска версия - "Бандитките на Оушън". "Syriana" ( Сириана) – За ролята си в този политически трилър, Клуни получава Оскар за най-добър актьор в поддържаща роля, което подчертава неговите актьорски умения и сериозността, с която подхожда към всеки свой персонаж.

Сириана) – За ролята си в този политически трилър, Клуни получава Оскар за най-добър актьор в поддържаща роля, което подчертава неговите актьорски умения и сериозността, с която подхожда към всеки свой персонаж. "Up in the Air" (Високо в небето) – Филмът разглежда живота на специалист по уволненията в корпоративния свят, който преосмисля своите житейски приоритети, докато обикаля Америка в командировки.

Хуманитарна дейност

Освен в киноиндустрията, Джордж Клуни е активен и в различни хуманитарни инициативи. Той е един от основателите на "Not On Our Watch", организация, която се бори срещу геноцида и нарушенията на човешките права по света. Той също така активно участва в подкрепа на бежанците и е бил посланик на добра воля на ООН.

Личен живот

Джордж Клуни се жени за правозащитничката Амал Клуни точно преди десет години - през 2014 година, и двамата стават родители на близнаци. До онзи момент Клуни се отричаше от брака и се канеше да живее като вечния ерген. Те често са във фокуса на медиите не само заради своите професионални успехи, но и заради своите обществени и хуманитарни усилия.

Джордж Клуни продължава да бъде един от най-уважаваните и успешни актьори в света на киното, като неговият принос към киното и обществото остава неоценим.