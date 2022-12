Вижте колко струва най-скъпото куче в света

Китаец платил преди няколко години цели 2 млн. долара, за да се сдобие с кученце от породата златен тибетски мастиф. Към момента на продажбата кученцето е тежало 90 килограма и е било високо 80 сантиметра.



Европейците използваха термина мастиф за всички големи породи кучета, така че го използвали и за това кученце, което всъщност е тибетско планинско куче или хималайско планинско куче. Произхожда от номадските култури на Тибет, Китай, Индия, Монголия и Непал.

