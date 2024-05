Атентаторът, който стреля по Фицо, е свързан с пропутинска групировка, обучавана от руския спецназ

Словашките медии идентифицираха атентатора, прострелял словашкия премиер Роберт Фицо, като 71-годишния Юрай Чинтула, самоопределящ се като писател, който преди това е работил като охранител и се предполага, че е свързан с проруската група "Словашки защитници" (Slovački branci), съобщава "Юронюз", предаде News.bg.

‼️🇷🇺Wow. Looks like Slovak PM Robert Fico's reported assailant, writer Juraj Cintula, was associated with pro-Russian paramilitary group Slovenskí Branci (SB). Their leader was even trained by Russian ex-Spetsnaz soldiers. Read more on @VSquare_Project 👇https://t.co/2IzSHwq54d pic.twitter.com/M9fgp186R3