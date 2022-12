Обвиниха Стивън Тайлър в сексуално насилие над 16-годишна през 70-те години

Американка, която през 70-те години на миналия век е съжителствала с фронтмена на групата "Аеросмит" Стивън Тайлър и по това време е била непълнолетна, е завела дело срещу певеца, обвинявайки го в сексуално насилие, пишат редица издания, сред които "Ню Йорк пост" и "Дейли мейл", позовавайки се на публикация в сп. "Ролинг стоун", пише БТА.

Изданието, което разполага със съдебния документ, пише, че ищцата Джулия Холкомб е завела дело в съда в Лос Анджелис, след като щатът Калифорния отмени давностния срок за подаване на искове за сексуално посегателство.

Холкомб обвинява певеца в сексуално посегателство, актове на насилие и "умишлено причиняване на емоционален стрес".

В иска Холкомб твърди, че Тайлър е убедил майка ѝ да му предостави попечителството над нея, когато е била на 16 години. Според ищцата попечителството е позволило на Тайлър да живее с нея. Връзката им започва през 1973 г. и продължава около три години.

Според списанието в самия иск не се споменава името на Тайлър, а са посочени анонимни обвиняеми. Изданието обаче пише за личния живот на Тайлър и Холкомб още през 1976 г., а Холкомб на свой ред е разказвала публично за връзката си с певеца. В иска са посочени цитати от мемоарите на Тайлър. Певецът пише в автобиографията си, че почти се е оженил за "булка тийнейджърка", а родителите ѝ са се "влюбили в него" и са подписали документи за попечителство, което му е позволило да я вземе със себе си на турне.

Steven Tyler is accused in suit of sexually assaulting a 16-year-old girl in the 1970s https://t.co/Pjv6zSuduu