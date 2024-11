Aктриса обвинява Ръсел Бранд в сексуално насилие

Британският комик и актьор Ръсел Бранд беше обвинен от неназована актриса в сексуално посегателство по време на снимките на филма "Артур" през 2010 г. в Ню Йорк, според съдебни документи, предаде АФП.

Жалбата, подадена във Върховния съд на щата Ню Йорк, е следствие от обвиненията на няколко жени и разследванията през септември и октомври от страна на медиите и полицията във Великобритания за изнасилване, сексуално посегателство и психологическо насилие.

Бранд отхвърли обвиненията, като заяви, че връзките му винаги са били "по взаимно съгласие". Твърди се, че тези инциденти са се случили между 2006 и 2013 г.

Жалбата в Ню Йорк е подадена от анонимна "Джейн Доу" и в нея се твърди: "На 7 юли 2010 г. работех на снимачната площадка на филма "Артур", когато главният актьор Ръсел Бранд ме нападна сексуално".

Police ask prosecutors to consider charging Russell Brand over sex assault claims https://t.co/V9bp0pm08w