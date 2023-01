Покахонтас се оказа 12-а прабаба на Едуард Нортън

Американският актьор Едуард Нортън откри, че истинската Покахонтас, митологизираната дъщеря на индианския вожд Похатан от 17-ти век, е негова 12-та прабаба, съобщава CNN.

Номинираният за "Оскар" холивудски отличник, научи за роднинската си връзка с жената, която се омъжва за заселника от Вирджиния - Джон Ролф, във вторник в епизода на предаването за генеалогия на PBS "Finding Your Roots".

Историкът и водещ Хенри Луис Гейтс-младши потвърди, че дългогодишният семеен слух е факт, като каза на Нортън: "Вие имате доказателство, на хартия, без съмнение, че Покахонтас е вашата 12-а прабаба, съпруга на плантатора Джон Ролф, с когото са родители на Томас Ролф".

Според Гейтс двойката се жени на 5 април 1614 г. в Джеймстаун, Вирджиния - по времето, когато Уилям Шекспир е все още жив. Той добави, че документите разкриват, че Покахонтас е починала три години по-късно в Грейвсенд, Англия, докато Ролф е починал около март 1622 г.

През 1616 г. семейството на Покахонтас и Ролф пристига в Лондон. Покахонтас е представена в английското общество като пример за "цивилизован дивак" с цел повишаване инвестициите в колонията Джеймстаун. Става за кратко известна, облича се елегантно и присъства на пиеса в замъка Уайтхол. През 1617 г. семейство Ролф отплава обратно за Америка, но Покахонтас умира внезапно в Грейвсенд, графство Кент. Причината са смъртта ѝ е неизвестна. Погребана е в Англия, но точното място също не е известно.

"Това разкритие просто те кара да осъзнаеш колко малко парче от цялата човешка история си", отбеляза Нортън.

Легендата гласи, че Покахонтас е спасила живота на капитан Джон Смит, спирайки екзекуцията му, като полага главата си върху неговата.

Шоуто, което проследява историята на предците на известни личности, също така разкри, че третият прадядо на Нортън, Джон Уинстед, е притежавал семейство роби, включително 55-годишен мъж, 37-годишна жена и пет млади момичета на възраст 4, 6, 8, 9 и 10.

53-годишният актьор разказва, че е изследвал собственото си потекло преди появата си в "Finding Your Roots", и тази част с робовладелската история, не му харесва.

A new discovery has revealed that Edward Norton’s 12th great-grandmother is Pocahontas.



