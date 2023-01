Праисторическите хора са записвали важна информация за света чрез пещерните рисунки

Праисторическите хора от ледниковата епоха са използвали пещерните рисунки, за да записват важна информация за света около тях, която им е помагала да оцелеят, съобщи ДПА, цитиран от БТА.

Ice Age hunter-gatherers in Europe used cave drawings to record detailed information about the lives of animals around them, a new study claims https://t.co/BRX6tCiVtA