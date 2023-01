Мет Гала 2023 ще почете паметта на Карл Лагерфелд

Звезди от света на киното, телевизията, спорта, музиката и модата ще бъдат водещи на тазгодишната благотворителна гала вечер в музея "Метрополитън", която ще се проведе на 1 май, съобщи АП, предава БТА.

Събитието ще бъде посветено на Карл Лагерфелд.

The 2023 #MetGala dress code has been announced! This year’s Costume Institute exhibition is dedicated to the legacy of Karl Lagerfeld, but paying tribute to Mr. Lagerfeld is not solely a task for the curators, as the dress code is “In honor of Karl.” https://t.co/vE3P6YDYWm pic.twitter.com/IngN66MyQ2