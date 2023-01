Отмъщението продължава: Шакира сложи вещица срещу къщата на свекърва си (ВИДЕО)

Публичните словесни и рекламни "престрелки" между бившите Шакира и Пике не стихват. Певицата определено силно разбуни духовете с песента си за отмъщение около раздялата им, предизвикана от неговата извънбрачна връзка с 23-годишната Клара.

Шакира и Жерар Пике обяви края на 11-годишната си връзка чрез съвместно изявление миналата година, но това е последното нещо, което двете световни звезди направиха нещо заедно. След това започнаха нападките, като първият изстрел бе отправен от Шакира.

В песента, носеща ѝ вече милиони, певицата споменава новата приятелка на Пике - Клара Чиа Марти, както и бившата ѝ свекърва Монсерат Бернабеу, за която пее, че живее в къщата срещу нейния дом. В хита си певицата обяснява, че Пике я е оставил със свекърва ѝ за съсед и дългове към данъчните служби.

След излизането на песента, която чупи рекорди в интернет, Шакира постави фигура на вещица в реален размер на балкона на дома си, който гледа към дома на майката на Жерар. Не само това, но и въпросната песен върви силно и без прекъсване от дома на Шакира, като цялата околност има възможност да е свидетел на случващото се.

Бернабеу е помолила един от служителите на Шакира да обърне вещицата, за да не гледа към къщата ѝ, пише life.dir.bg.

