Ким Кардашиян отново е сама

Ким Кардашиян е скъсала с последното си гадже, което този път тя държа далеч от любопитни очи. Риалити звездата и американският футболист Одел Бекъм-младши вече са поели по различни пътища, съобщи сп. People.

Макар и непотвърдена официално, медиите зад Океана коментират, че връзката помежду им е продължила почти година, но те така и не се появиха публично като двойка, нито по някакъв начин обявиха, че са заедно. Конкретна причина за раздялата не се посочва, като според източници на изданието тръпката между двамата просто е изчезнала.



43-годишната Ким и 31-годишният спортист бяха забелязани неотдавна да напускат заедно партито на Vanity Fair след Оскарите тази година.

Kim Kardashian & Odell Beckham’s year long relationship has ended. This comes after the Reality Actress got criticized after expressing her needs to have kids with Odell stating “He has good genetics” pic.twitter.com/a1HIilNyLp