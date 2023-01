Шон Мендес се среща с 51-годишна лекарка (СНИМКИ)

Появиха се слухове, че Шон Мендес има връзка с хиропрактик - д-р Джоселин Миранда.

Интересното е, че лекарката е на 51 г., а певецът - едва на 24.

Двамата са били забелязани да влизат в дома на Шон в Калифорния, пишат от "MailOnline". Те били заснети от папараци пред дома му в Западен Холивуд.

Shawn Mendes, 24, and Dr. Jocelyne Miranda, 51, fuel dating rumors for several months after being spotted on a few outings together



The pair arrived back at his house carrying what looked to be some juices pic.twitter.com/sfFtfTfZyH