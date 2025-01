Нова двойка на хоризонта - имат ли връзка Деми Мур и Андрю Гарфийлд (ВИДЕО)

Интернет потребители завързаха поредната холивудска интрига, след като заподозряха, че актрисата Деми Мур има връзка с колегата си Андрю Гарфийлд, който е с 21 години по-млад от нея, пише Daily Mail.

Demi Moore fans spot 'flirty' behind-the-scenes moment with Andrew Garfield amid secret romance rumors https://t.co/qeITsWHAZ7 pic.twitter.com/9csQyzkcq5

В социалните мрежи беше публикувано видео, на което се вижда как 62-годишната Мур и 41-годишният Гарфийлд "флиртуват" един с друг зад кулисите на церемонията по връчването на наградите "Златен глобус". На кадрите актрисата държи ръката на Гарфийлд и двамата се взират в очите. Наскоро Deux Moi пусна непотвърдена информация, че двамата имат връзка. Според акаунта актьорът в момента живее в имението на Деми в Айдахо.

andrew with demi moore at the #GoldenGlobes pic.twitter.com/I2jPepBoyB