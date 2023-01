Музиканти, бягащи от Русия, намират нова публика в Грузия

Сред хилядите, бягащи от Русия, за да се спасят от мобилизация за войната в Украйна, има много музиканти, които намират нова публика в съседна Грузия, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

До септември м. г. Алексей Антропов свири на контрабас в Симфоничния оркестър на гр. Москва „Руска филхармония“. Когато обаче президентът Владимир Путин нарежда първата след Втората световна война мобилизация в Русия, за да засили колебливата си инвазия в Украйна, 29-годишният музикант бяга в Грузия, където сега работи като рецепционист в хотел.

Класическият музикант е един от стотиците хиляди руснаци, много от тях млади мъже, напуснали страната, за да избегнат риска да бъдат призовани да участват във война, с която не са съгласни.

