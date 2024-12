Шокиращата тайна на дълголетието на 110-годишен британец

Най-възрастният жив британски ветеран Доналд Роуз, който е на 110 години, сподели тайната на дълголетието, съобщи „Дейли Мейл“, цитирайки думите на мъжа и неговите близки.

„Той казва, че няма тайна за дълъг живот, но вярва, че вътрешностите му са били „мариновани“ заради консумацията на морска вода и кучешки бисквити по време на войната!“, заяви служител в старческия дом, където е настанен Доналд.

A very Happy 110th Birthday to Donald!! Britain’s oldest man. One of the first ashore on DDay. 🙏🤩🥳 @forcesnews @bfbsradio pic.twitter.com/SeMfJ8xzU9

Отбелязва се, че на значимата си годишнина мъжът е получил пощенска картичка от Бъкингамския дворец и поздравления от оперна певица.

Роуз е роден през 1914 г., същата година, в която във Великобритания избухва Първата световна война. По време на Втората световна война, на 25-годишна възраст, мъжът заминава на фронта и служи на фронтовата линия в бронетанкова дивизия.

Happy 110th birthday to D-Day veteran and the UK's oldest man, Donald Rose!

Donald was born in 1914 and served on the front line with the 7th Armoured Division.

Mr Rose joined the Queen's Royal Regiment at age 25 and served in North Africa and Europe before training as a sniper. pic.twitter.com/TSSWB8IKmO