Мармотът Фил предрече кога ще свърши зимата в САЩ (ВИДЕО)

Мармотът Фил, известният фолклорен метеоролог от градчето Пънксътоуни в щата Пенсилвания, САЩ, предрече още шест седмици зима по време на честванията на Деня на мармота, съобщи Асошиейтед прес, цитирана от БТА.



Мармотът Фил излиза от дупката си в градчето Пънксътоуни и продължителността на оставащата зима зависи от неговата прогноза. "Приближените" на мармота уведомиха събралите се ентусиасти, че Фил е видял сянката си. Според фолклорните вярвания, ако Фил види сянката си, ще има още шест седмици зима. Ако не я види, пролетта ще дойде рано.

Groundhog Day: Punxsutawney Phil reveals his weather prediction as thousands gather at Gobbler's Knob https://t.co/QVwyxGFOA6