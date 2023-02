След 8 години в затвора за педофилия, британски попидол Гари Глитър е на свобода

Британската поп звезда Гари Глитър излезе от затвора, след като излежа половината от 16-годишната си присъда за сексуално насилие, съобщи ДПА, предава БТА.

Глемрок певецът, известен с редица хитове в класациите през 70-те, беше лишен от свобода през 2015 г. заради упражняване на сексуален тормоз над три ученички.

