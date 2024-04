Жена, преследвала Хари Стайлс, влезе в затвора и получи забрана да ходи на концертите му

Жена, преследваща певеца и актьор Хари Стайлс, влезе в затвора и получи забрана да ходи на представянията му, съобщи Пи Ей Мидия/ДПА, предаде БТА.

Трийсет и пет годишната Мира Карвальо е изпратила 8 хил. картички на Стайлс за по-малко от месец.

